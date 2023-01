Es herrscht Chaos in den Krankenhäusern in Großbritannien. Symbolfoto: dpa/Victoria Jones up-down up-down Pflegen am Limit Warum die Gesundheitsversorgung in Großbritannien so schlimm ist wie nie zuvor Von Susanne Ebner | 13.01.2023, 17:38 Uhr

Der nationale Gesundheitsdienst NHS steckt schon lange in der Krise. Jetzt jedoch ist die Lage in Großbritannien so schlimm wie nie. Um auf die Zustände aufmerksam zu machen und einen höheren Lohn einzufordern, gehen Pfleger und Rettungskräfte auf die Straße.