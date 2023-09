Frau Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine, der zu den bekanntesten linken Köpfen Deutschlands zählt, beklagt, dass es aktuell keine Partei gebe, die sich angemessen um die Interessen der „kleinen Leute“ kümmere.

Das ist Quatsch. Wir sind und bleiben die Partei der „kleinen Leute“.

Die aber zumindest in Niedersachsen aktuell nicht viel zu melden hat. 2008 war der Linken mit 7,1 Prozent und elf Abgeordneten der Einzug in den Landtag gelungen. In den Jahren 2013, 2017 und 2022 verpasste die Partei jeweils den Wiedereinzug. Bei der Wahl im vorigen Jahr lag der Zuspruch sogar nur bei 2,7 Prozent. Wie lautet das Ziel für die nächste Landtagswahl?

Wir wollen bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2027 in Niedersachsen auf jeden Fall wieder in den Landtag einziehen. Das jüngste Ergebnis hat uns enttäuscht, aber das hängt natürlich auch mit der Gesamtsituation der Partei zusammen. Wir müssen in Niedersachsen ein eigenes landespolitisches Profil ausbilden und dürfen uns nicht von Entwicklungen und Konflikten, die auf der Bundesebene stattfinden, herunterziehen lassen.

Der Wiedereinzug in den Landtag ist ein sportliches Ziel. Wie soll das gelingen? Geschlossenheit zählt ja nun auch nicht gerade zu den Stärken des Landesverbandes.

Ich nehme aus Niedersachsen derzeit keine in der Öffentlichkeit ausgetragenen Querelen wahr. Mit der Hafenarbeiterin und Betriebsrätin Franziska Junker aus Leer und mit Thorben Peters, Leiter einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg, haben wir zwei Leute an der Spitze, die für unsere Kernthemen soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherheit stehen.