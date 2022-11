Liao Yiwu Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Menschenrechte Dissidenten fordern Scholz zur Absage von China-Reise auf Von dpa | 02.11.2022, 06:07 Uhr

Morgen will Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Besuch in Peking starten. Anhänger von Chinas Demokratiebewegung üben Kritik an den Reise-Plänen - und verweisen auf zahlreiche Menschenrechtsverletzungen.