Anklage in New York Trump behauptet bei Fox News: „Leute haben bei meiner Festnahme geweint" Von Jakob Patzke | 12.04.2023, 20:20 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview bei Fox News ausführlich über seine Anklage vergangene Woche in New York berichtet. Demnach hätten die Gerichtsmitarbeiter während seiner Festnahme Tränen in den Augen gehabt.