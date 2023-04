Ryyan Alshebl Foto: Christoph Schmidt/dpa up-down up-down Wahlen Dorf wählt 29-Jährigen aus Syrien zum Bürgermeister Von dpa | 03.04.2023, 09:57 Uhr

Seine Flucht vor dem Bürgerkrieg verschlug ihn ins Schwäbische. Seit Jahren arbeitet er in Althengstett in einem Rathaus. Nun wird der Syrer in Ostelsheim zum Bürgermeister gewählt.