Regimekritiker Drakonische Haftstrafe gegen Nawalny tritt in Kraft Von dpa | 26.09.2023, 18:39 Uhr | Update vor 45 Min. Alexej Nawalny Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

Im Ausland gilt er als politischer Gefangener - in Russland soll Alexej Nawalny als angeblicher Extremist bis 2038 in Haft sitzen. Seine Stiftung machte Fälle von Korruption in der russischen Elite publik.