Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild
Drei Millionen Euro für 20 Sportstätten im Norden
Von dpa | 14.05.2022, 05:07 Uhr

Das Innenministerium in Kiel unterstützt die Sanierung und den Neubau von 20 kommunalen Sportstätten mit 2,93 Millionen Euro. „Unser klares langfristiges Ziel ist die Sanierung der kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein““, erklärte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag.