Beleidigungen und eine Patrone Drohbrief gegen Berliner Verkehrssenatorin Jarasch: Giffey findet klare Worte Von dpa | 18.02.2023, 12:34 Uhr

Die grüne Verkehrssenatorin Berlins, Bettina Jarasch, hat am Donnerstag einen Brief erhalten, in dem ihr mit dem Tod gedroht wurde. Auch eine Patrone soll enthalten gewesen sein. Nun hat sich Bürgermeisterin Franziska Giffey zu Wort gemeldet.