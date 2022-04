Studium FOTO: Daniel Josling Hochschulen Duales Studium führt in Hamburg weiter ein Nischendasein Von dpa | 20.04.2022, 10:38 Uhr

Das duale Studium, also ein Studium verbunden mit einer Berufsausbildung oder längeren Phasen in einem Unternehmen, spielt in Hamburg nach wie vor kaum eine Rolle. So gab es an den Hochschulen und Berufsakademien der Hansestadt im Jahr 2019 lediglich 1508 dual Studierende, wie es in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des CHE Centrum für Hochschulentwicklung und des Forschungsinstituts Betriebliche Bildung (f-bb) heißt.