Konflikte Ehemaliger Präsident Taiwans in China eingetroffen Von dpa | 27.03.2023, 12:23 Uhr

Historischer Besuch in China: Der frühere taiwanische Präsident Ma Ying-jeou ist in Shanghai gelandet. Die Reise stößt in Taiwan auf Kritik.