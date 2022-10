Die genaue Zahl der Ehrenmorde wird in Deutschland nicht erfasst. Experte Jan Ilhan Kizilhan befürchtet einen Anstieg. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/ROLF POSS up-down up-down Knackpunkt Integration Warum die Zahl der „Ehrenmorde“ in Deutschland steigen könnte Von Marie Busse | 25.10.2022, 05:41 Uhr

In Delmenhorst tötete ein Mann 2021 seine Frau und einen vermeintlichen Nebenbuhler. Das zuständige Gericht sah darin einen „Ehrenmord“. Was genau ein Ehrenmord ist und warum es in den nächsten Jahren mehr in Deutschland geben könnte, erklärt Psychologe Prof. Dr. Jan Ilhan Kizilhan.