Bundeskanzler Olaf Scholz gilt nicht als begnadeter Redner. Trotzdem sorgt er immer mal wieder mit markanten Schlagwörtern für Furore. Seine „Zeitenwende“ hat es sogar in den internationalen Sprachgebrauch geschafft. Die Ideen entstehen in der Regel in seinem engsten Beraterkreis. Wie viel Anteil der Kanzler selbst daran hat, ist unklar. Hier eine Auswahl der Wortkreationen:

Vom „Wumms“ zum „Doppelwumms“

Schon vor seiner Wahl zum Kanzler spricht Scholz von einem „Wumms“. Damit präsentiert der damalige Bundesfinanzminister im Juni 2020 ein Konjunkturprogramm mit milliardenschweren Hilfen und Entlastungen in der Corona-Pandemie. Es gehe darum, „mit Wumms“ aus der Krise zu kommen. Vor einem Jahr folgt dann der „Doppelwumms“, mit dem er Finanzhilfen in der Energiekrise ankündigt.

Kanzler zitiert Hornbach-Werbung

„Es gibt immer was zu tun.“ Wer bei dem Spruch an die Werbung einer Baumarktkette denkt, liegt schon mal nicht falsch. Diesen Satz wählt der Kanzler im Mai 2021 für seine Rede beim SPD-Bundesparteitag. Darin geht es um die Bedeutung des Fortschritts und den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands. Scholz sagt: „Ja, der Baumarktspruch stimmt: Es gibt immer was zu tun!“

Scholz verkündet „Zeitenwende“ nach russischer Invasion

Auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine reagiert der Kanzler Ende Februar 2022 mit diesem markanten Begriff. Von einer „Zeitenwende“ spricht er im Bundestag und gibt in der Rede die Erklärung, was er meint: „Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ Für die deutsche Außen- und und Sicherheitspolitik bedeutet die Zeitenwende einen Paradigmenwechsel: Es werden Waffen in einen laufenden Krieg geliefert und die Bundeswehr wird aufgerüstet. Internationale Medien wie die „New York Times“ greifen den Begriff auf.

Versprechen an die Verbraucher: „You'll never walk alone“

Mit Blick auf Preissteigerungen in der Energiekrise verspricht der Kanzler im Bundestag: „You'll never walk alone“ (Deutsch: Du wirst niemals alleine gehen). Obwohl Scholz nicht als glühender Fußballfan gilt, wählt er für seine Rede im September 2022 den Titel der wohl bekanntesten Fußballhymne. Erstmals 1945 im Musical „Carousel“ aufgeführt, machte die Liverpooler Band Gerry and the Pacemakers das Stück in den 1960ern zum Hit. Der englische Club FC Liverpool verwendet den Song als Stadionhymne, aber auch andere Vereine wie Borussia Dortmund oder Celtic Glasgow.

Mit „Deutschland-Pakt“ die Wirtschaft flott machen

Anfang September 2023 präsentiert der nach einem Sportunfall Augenklappe tragende Kanzler ein neues Schlagwort im Bundestag: Ein „Deutschland-Pakt“ solle die Wirtschaft in Fahrt bringen und das Land schneller, moderner und sicherer machen. Scholz fordert eine „nationale Kraftanstrengung“, an der sich Länder, Kommunen und die Opposition mit Ausnahme der AfD beteiligen sollen.