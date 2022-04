Präsident oder Präsidentin? FOTO: Francois Mori Politik Ein neues Staatsoberhaupt für Frankreich Von dpa | 11.04.2022, 19:25 Uhr | Update vor 1 Std.

Von unserem Nachbarland Frankreich ist gerade häufiger in den Nachrichten die Rede. Dort steht eine wichtige Entscheidung an. Warum die so bedeutsam ist, erfährst du hier.