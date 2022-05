Die Zukunft der Schwedter PCK-Raffinerie ist weiter von einem Ölembargo bedroht. FOTO: Patrick Pleul Die Folgen eines Ölembargos für Brandenburg „Ich sehe eine Raffinerie 2.0“ Von Benjamin Lassiwe | 10.05.2022, 08:00 Uhr

In Brandenburg sorgt man sich um die Zukunft der Raffinerie von PCK in Schwedt. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet nicht damit, dass in der Uckermark die Lichter ausgehen. Unser Korrespondent Benjamin Lassiwe hat mit ihm gesprochen.