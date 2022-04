Stephan Weil (SPD) FOTO: Ole Spata Ukraine-Krieg Einigung über Flüchtlinge für Weil vertretbarer Kompromiss Von dpa | 08.04.2022, 10:11 Uhr | Update vor 15 Min.

Die Bund-Länder-Einigung zur Verteilung der Kosten für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge ist für Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil ein vertretbarer Kompromiss. „Das ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung auch in finanzieller Hinsicht - deshalb wurde intensiv nach fairen Lösungen gesucht“, sagte der SPD-Politiker in einer am Donnerstagabend verbreiteten Mitteilung. Alle Seiten mussten demnach über ihren Schatten springen.