Nach langem Warten erhalten die ersten Studenten und Fachschüler ihre 200-Euro-Einmalzahlung. Foto: IMAGO IMAGES/Panthermedia up-down up-down Nach langem Warten ist sie da Einmalzahlung für Studenten: Erste Berechtigte erhalten 200 Euro Von Anneke Rietkerken | 10.03.2023, 12:45 Uhr

Seit Monaten ist sie angekündigt, lange ist nichts geschehen: An diesem Freitag beginnt nun endlich die Auszahlung der Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro an Studenten und Fachschüler. Die ersten Berechtigten erhalten das Geld im Rahmen einer Testphase.