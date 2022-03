Corona-Impfung FOTO: Sven Hoppe Gesundheit Einrichtungsbezogene Impfpflicht weitgehend befolgt Von dpa | 31.03.2022, 11:05 Uhr | Update vor 57 Min.

Die meisten Mitarbeiter in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen in Schleswig-Holstein sind nach Angaben von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ihrer Corona-Impfpflicht nachgekommen. Die Quote der Geimpften liege durchschnittlich bei 98 bis 99 Prozent, teilte er am Donnerstag mit. „Wer noch nicht geimpft ist, sollte das jetzt rasch nachholen“, appellierte Garg.