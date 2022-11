Stirbt der Vogel mit oder an Elon Musk? Und macht das überhaupt einen Unterschied? Foto: Imago Images/NurPhoto up-down up-down Elon Musk fürchtet Twitter-Konkurs Was, wenn Twitter nicht mehr da wäre? Meinung – Karolina Meyer-Schilf | 11.11.2022, 14:38 Uhr

Mit keinem anderen Medium kann man so schnell Öffentlichkeit herstellen wie mit Twitter. Das ist manchmal überlebenswichtig. Ist Twitter also too big to fail?