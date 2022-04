Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) FOTO: Martin Meissner Wahlkampf Emotionaler Kanzler Scholz kontert Störer: „Schreit ruhig“ Von dpa | 02.04.2022, 17:28 Uhr | Update vor 7 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei einer Rede über die Solidarität der Menschen in der Corona-Krise und mit den Flüchtlingen aus der Ukraine emotional auf Pfiffe und Störungen reagiert. Beim Auftakt für den Landtagswahlkampf der SPD am Samstag in Essen knöpfte er sich verbal eine Gruppe von mutmaßlichen Corona-Kritikern vor.