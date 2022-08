ARCHIV - Der britische Musiker Roger Waters hat sich zum Ukraine-Krieg geäußert und damit Empörung ausgelöst. Foto: Jörg Carstensen/dpa FOTO: Jörg Carstensen up-down up-down Britischer Musiker Empörung nach Roger-Waters-Äußerungen zu Ukraine-Krieg Von dpa | 07.08.2022, 19:05 Uhr

Empörung in Kiew - Beifall in Moskau: Roger Waters, Mitbegründer der Band Pink Floyd, hat sich zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine geäußert. Unter anderem behauptet er, die USA verlängerten die Dauer des Krieges.