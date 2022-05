Ärzte kümmern sich um ein unterernährtes Kind im Tschad. FOTO: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Svenja Schulze: „Putin setzt Hunger als Waffe ein“ Entwicklungsministerin schmiedet auf G7-Treffen Anti-Hunger-Pakt Von Tobias Schmidt | 18.05.2022, 01:00 Uhr

Die Getreidepreise explodieren, der Krieg könnte 13 Millionen Ukrainer in den Hunger treiben. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will deswegen auf dem G7-Treffen an diesem Mittwoch einen globalen Anti-Hunger-Pakt schmieden.