Schwedens Regierungschef Kristersson Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa up-down up-down Konflikte Erdogan zieht Schwedens Nato-Beitritt bis Gipfel in Zweifel Von dpa | 14.06.2023, 13:34 Uhr

Der türkische Präsident will sich womöglich weiter gegen den Beitritt Schwedens in die Nato stemmen. Ob es wie geplant bis zum Gipfel im Juli klappt, bleibt also weiter ungewiss.