Schweden und Deutschland im Vergleich Wie ein Armbruch mein Vertrauen ins deutsche Krankensystem zerstörte Von Laura Cäcilia Wolfert | 10.09.2023, 06:00 Uhr Unsere Autorin, noch zuversichtlich und nicht im Wissen, dass ihr Arm tatsächlich gebrochen ist. Foto: Laura Wolfert up-down up-down

Unsere Autorin bricht sich in Schweden den Oberarm, wird vor Ort bestens versorgt. In Deutschland jedoch wird sie von Praxis zu Praxis weitergereicht, ohne Hilfe. „Dieses Krankensystem ist so kaputt“, sagt einer Frau am Empfang eines Allgemeinmediziners. Ein Debakel in mehreren Akten.