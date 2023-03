Proteste in Georgien Foto: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa up-down up-down Georgien Erneut Gewalt bei Demonstration in Tiflis Von dpa | 08.03.2023, 22:20 Uhr

Den zweiten Abend in Folge wird in Georgiens Hauptstadt Tiflis protestiert, die Staatsmacht reagiert mit Härte. Es ist ein ähnlicher Konflikt wie in der Ukraine: Geht es Richtung Russland oder Europa?