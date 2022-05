ARCHIV - Nach Terroralarm in Essen sind im Schulgebäude einige Fenster geöffnet. Foto: Roland Weihrauch/dpa FOTO: Roland Weihrauch Don-Bosco-Gymnasium Essen: Nach Terroralarm kehrt allmählich Normalität zurück Von dpa | 16.05.2022, 11:45 Uhr

Nach dem vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag eines 16-jährigen Schülers am Essener Don-Bosco-Gymnasium kehrt an der Schule wieder etwas Ruhe und Normalität zurück. Am Montagmorgen begannen wie geplant die mündlichen Abiturprüfungen an der Schule in Essen-Borbeck. Zwei Sicherheitskräfte sicherten den Eingang zu dem Schulgelände ab.