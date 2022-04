Brüssel FOTO: KENZO TRIBOUILLARD Diplomatie EU beginnt Gipfelgespräche mit Chinas Führung Von dpa | 01.04.2022, 11:01 Uhr | Update vor 8 Min.

Trotz Ukraine-Kriegs gibt es keine Kritik aus China oder Indien an Russland. Peking schiebt sogar Europäern und Amerikanern die Schuld zu. Was werden von der Leyen & Co. am Freitag Xi Jinping entgegnen?