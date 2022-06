EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (3.v.l) kommt auf dem Bahnhof in Kiew an. Foto: Michel Winde/dpa FOTO: Michel Winde Ukraine EU-Beitrittsantrag: Von der Leyen zu Gesprächen in Kiew Von dpa | 11.06.2022, 10:44 Uhr | Update vor 3 Min.

Russlands Angriffskrieg hat die Ukraine näher an die EU getrieben. Doch reicht es für einen Status als EU-Kandidat? Die Kommissionspräsidentin will nun letzte Fragen mit Selenskyj in Kiew klären.