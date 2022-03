Russischer Außenminister Lawrow in China FOTO: Zhou Mu Diplomatie EU-China-Gipfel: Wer steht auf der „falschen Seite“? Von dpa | 31.03.2022, 18:58 Uhr | Update vor 40 Min.

Trotz Ukraine-Kriegs gibt es keine Kritik aus China oder Indien an Russland. Peking schiebt sogar Europäern und Amerikanern die Schuld zu. Was werden von der Leyen & Co. am Freitag Xi Jinping entgegnen?