Im Streit über die richtigen Maßnahmen gegen die hohen Energiekosten haben die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten einen Kompromiss gefunden. Foto: dpa/AP/Olivier Matthys up-down up-down Kritik an Kanzler Scholz EU einigt sich auf Gaspreisdeckel – doch vieles bleibt unkonkret Von dpa | 21.10.2022, 08:03 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz musste sich beim EU-Gipfel in Brüssel wegen des deutschen Kurses in der Energiekrise reichlich Kritik anhören. Am Ende einigten sich die Staats- und Regierungschefs dennoch auf ein gemeinsames Vorgehen. Doch es bleibt viel Spielraum für Interpretationen.