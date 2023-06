Geflüchtete auf dem Mittelmeer Foto: Joan Mateu Parra/AP/dpa up-down up-down Europa EU-Gipfel droht Streit über Migrationspolitik Von dpa | 29.06.2023, 05:20 Uhr

Ein wichtiges Thema beim EU-Gipfel in Brüssel dürfte der Söldneraufstand am vergangenen Wochenende in Russland sein - deutlich längere Diskussionen werden allerdings in einer anderen Sache erwartet.