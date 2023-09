Die Brüsseler Gerüchteküche brodelt: Will Ursula von der Leyen, die am 8. Oktober 65 Jahre alt wird, weiter an der Spitze der mächtigen EU-Behörde bleiben? Oder interessiert sie sich für die Nachfolge von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der im Herbst 2024 ausscheidet? Kommissionssprecher Eric Mamer gibt sich sibyllinisch: von der Leyen wolle „bis zum letzten Tag mit größtmöglicher Wirkung arbeiten“.

Nun tritt von der Leyen zum vierten Mal in Straßburg vor die Europaabgeordneten. Hier können Sie die Rede zur Lage der EU im Livestream verfolgen:

Um weitere fünf Jahre an der Spitze der EU-Kommission bleiben zu können, müsste sich die CDU-Politikerin von der Leyen nach derzeitigem Stand der Dinge als Spitzenkandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für die Europawahl aufstellen lassen. Bislang ist von der Leyen öffentlich allen Fragen nach einer möglichen zweiten Amtszeit ausgewichen.

Die „State of the European Union“-Rede, oder „SOTEU“, wie sie in Brüssel heißt, ist ein jährliches Ritual. Damit nehmen die EU-Kommissionschefs etwas unbescheiden eine ähnliche Pose wie die US-Präsidenten mit ihren Reden an die Nation ein. Erstmals hielt der Portugiese José Manuel Barroso 2010 eine solche Ansprache. Der Luxemburger Jean-Claude Juncker setzte die Tradition ab 2015 fort.

Die Bilanz der CDU-Politikerin als erste Frau an der Spitze der Brüsseler Behörde sei „alles andere als schlecht“, urteilt Thierry Chopin vom Jacques-Delors-Institut, einer Pariser Denkfabrik. „Diese Kommission ist deutlich geopolitischer als die vorherigen.“