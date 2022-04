ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall Oberlandesgericht Ex-Militär aus Gambia schweigt zum Auftakt von Mordprozess Von dpa | 25.04.2022, 12:37 Uhr

Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Mordes und versuchten Mordes muss sich seit Montag ein 46-Jähriger aus Gambia vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. Zum Prozessauftakt schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft soll er als Mitglied einer berüchtigten Sondereinheit der gambischen Streitkräfte illegale Tötungsbefehle ausgeführt haben. Konkret soll er in drei Fällen Mittäter zu Tatorten gefahren haben. Der Mann war im März 2021 in Hannover festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.