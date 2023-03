Dmitri Medwedew Foto: Ekaterina Shtukina/Pool Sputnik via AP/dpa up-down up-down Russische Invasion Ex-Präsident Medwedew droht mit Raketen auf Berlin Von dpa | 23.03.2023, 16:16 Uhr

1500 Panzer will Russland in diesem Jahr produzieren. Sollte Putin in Deutschland festgenommen werden, droht Russlands Ex-Präsident, Bomben auf Berlin abzufeuern.