Sahra Wagenknecht wird seit geraumer Zeit nachgesagt, sie wolle eine eigene Partei gründen und die Linke verlassen. Foto: dpa/WDR/Oliver Ziebe up-down up-down Politologe Herfried Münkler „Hart aber fair“-Experte: Wagenknecht-Partei wäre „politisch verheerende Entwicklung“ Von Mark Otten | 28.02.2023, 22:01 Uhr | Update vor 7 Min.

Der Politologe Herfried Münkler saß am Montagabend mit Sahra Wagenknecht in der hitzigen Ausgabe von „Hart aber fair“. Nun sagt er, warum ihn eine mögliche „Friedenspartei“ von Wagenknecht an den Beginn dunkler Zeiten in Deutschland erinnert.