ARCHIV - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Foto: Petros Karadjias/AP/dpa/Archivbild FOTO: Petros Karadjias Finanzen EZB-Präsidentin Lagarde kommt zu Besuch ins Rathaus Von dpa | 25.04.2022, 15:36 Uhr

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, kommt am Mittwoch nach Hamburg. Nach einem Gespräch mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) wird sich die französische Finanzexpertin im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eintragen, wie der Senat am Montag mitteilte. Lagarde steht seit 2019 an der Spitze der EZB. Zuvor war die 66-Jährige geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds in Washington.