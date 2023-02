Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte den Opfern der Erdbeben ermöglichen, nach Deutschland zu kommen. Archivfoto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Unter bestimmten Bedingungen Bericht: Faeser will Erdbeben-Opfern vereinfachte Einreise nach Deutschland ermöglichen Von Jakob Patzke | 11.02.2023, 16:54 Uhr

Mehr als 25.000 Menschen sind bei der Erdbebenkatastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion gestorben. Gleichzeitig haben zahlreiche Menschen ihr Haus verloren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bieten ihnen nun ein Visum in Deutschland an – wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen.