Bundesinnenministerin Faeser weist Vorwürfe zum Ex-BSI-Chef zurück Von dpa | 08.09.2023, 01:09 Uhr | Update vor 12 Min. Nancy Faeser Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down

In Bayern und Hessen wird in einem Monat gewählt. In der Debatte zum Innen-Etat geht es unter anderem um die Rolle der Ministerin bei der Absetzung des früheren Behördenchefs Schönbohm.