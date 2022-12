Soldat Foto: Libkos/AP/dpa up-down up-down Militär Fake-Anwerbebriefe für ukrainische Armee in Deutschland Von dpa | 09.12.2022, 11:31 Uhr

Wie es auf Kiew heißt, werden in Deutschland erfundene Rekrutierungsbriefe für die internationale Legion in der Ukraine verschickt. Angeblicher Absender: das ukrainische Generalkonsulat in Düsseldorf.