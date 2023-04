Menschenmenge Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Bevölkerung Fast jeder Vierte in Deutschland hat Einwanderungsgeschichte Von dpa | 20.04.2023, 10:09 Uhr

Dass Menschen in dem Land aufwachsen, in dem auch schon ihre Großeltern gelebt haben, kommt in Deutschland immer seltener vor. Eine Einwanderungsgeschichte gehört bei einer steigenden Zahl von Menschen zur Biografie.