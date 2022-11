Kiew Foto: Oleksii Chumachenko/SOPA Images up-down up-down Ukraine-Krieg Fast überall in Kiew wieder Strom Von dpa | 27.11.2022, 10:03 Uhr

Seit Mittwoch waren viele Haushalte in der Ukraine ohne Strom - in Kiew gehen die Reparaturarbeiten nun in die Endphase.