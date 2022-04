Stefan Birkner (FDP) FOTO: Ole Spata Katastrophenschutz FDP für Schulbesuche von Bundeswehr und Polizei Von dpa | 14.04.2022, 12:22 Uhr | Update vor 19 Min.

In Niedersachsens Schulen sollen nach Vorstellungen der FDP künftig Bundeswehr und Polizei regelmäßig über Katastrophenschutz aufklären und um Nachwuchs werben. Auch das Technische Hilfswerk sowie Hilfsorganisationen sollen an die Schulen gehen. „Ziel ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler einmal im Jahr durch eine solche Veranstaltung erreicht wird“, sagte Fraktionschef Stefan Birkner am Donnerstag in Hannover. Debatten, dass Uniformträger in Schulen nichts verloren hätten, müssten „definitiv der Vergangenheit angehören“.