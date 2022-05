Christian Lindner (r) und Bernd Buchholz nach den Wahlen in Schleswig-Hohlstein. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Landtagswahlen Parteien nehmen nach Schleswig-Holstein-Wahl Kurs auf NRW Von dpa | 09.05.2022, 12:16 Uhr | Update vor 13 Min.

Der Wahlausgang in Schleswig-Holstein gerät am Tag danach bei den Analysen in den Berliner Parteizentralen fast zur Nebensache. Die einen feiern noch mal ihren Erfolg, die anderen bedauern ihre Pleite. Aber dann richten alle schnell den Blick voraus nach NRW.