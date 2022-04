Bundestag FOTO: Michael Kappeler Pandemie FDP-Landeschef Kruse sieht von Klage gegen Corona-Hotspot ab Von dpa | 14.04.2022, 18:45 Uhr | Update vor 11 Min.

Trotz anderslautender Ankündigung wird der FDP-Landesvorsitzende Michael Kruse nun doch nicht gegen die Corona-Hotspot-Regelung in Hamburg klagen. Ein von ihm beauftragter Anwalt habe die Aussichten einer Klage „zum jetzigen Zeitpunkt als nicht sehr aussichtsreich“ beurteilt, teilte Kruse am Donnerstagabend mit. Zwar habe sich der Landesvorstand am Montag noch mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, die Klage zu unterstützen, sofern sie als sehr aussichtsreich angesehen werde, sagte Kruse. Da dies nun nicht der Fall sei, werde er „zum jetzigen Zeitpunkt“ davon absehen.