Einschusslöcher bei Synagoge Foto: Justin Brosch/ANC-NEWS/dpa Ermittlungen Festnahme nach Angriffen auf jüdische Einrichtungen in NRW Von dpa | 25.11.2022, 16:32 Uhr

Schüsse auf ein früheres Rabbinerhaus in Essen, Brandanschlag in Bochum und versuchte Brandstiftung einer Synagoge in Dortmund: Drei Vorfälle mit Bezug zu jüdischen Einrichtungen könnten zusammenhängen.