Jahrestag des Massakers vom 4. Juni - Hongkong Geschichte Festnahmen in Hongkong wegen Gedenkens an Massaker von 1989 Von dpa | 04.06.2023, 06:01 Uhr

Zum Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung in China heute hat die Polizei in Hongkong mehrere Aktivisten festgenommen, die an das dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnern wollten.