Flüchtlingsgipfel Mehr Geld bringt nichts: Das Asylsystem ist mit sich selbst überfordert Meinung – Marie Busse | 10.05.2023, 19:00 Uhr

Beim Flüchtlingsgipfel in Berlin streiten Bund und Länder über Geld. Ob die Kommunen mehr Geld bekommen, ist eigentlich völlig egal. Denn der Kern des Problems bleibt bestehen: In der deutschen Asylpolitik weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut.