Katholische Kirche Franziskus besucht als erster Papst Bahrain Von dpa | 03.11.2022, 04:52 Uhr

Zu Besuch in einem superreichen Golfstaat: Der Papst, der sich stets für die Armen einsetzt, will in Bahrain für Dialog werben - doch wichtig könnte werden, was er zwischen den Zeilen sagt.