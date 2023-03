Fridays For Future - Hamburg Foto: dpa up-down up-down 250 Aktionen in Deutschland Globaler Klimastreik: Fridays for Future geht weltweit auf die Straße Von dpa | 03.03.2023, 08:43 Uhr | Update vor 49 Min.

Am Freitag hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future erneut zu weltweiten Protestaktionen aufgerufen. Allein in Berlin haben mehrere Tausend Unterstützer demonstriert, in Hamburg gingen der Polizei zufolge 5500 Menschen auf die Straße.