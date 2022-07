Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz ist am Mittwoch in Polen eingetroffen. FOTO: dpa / Friedemann Kohler up-down up-down CDU-Chef in Polen Mehr Waffen für Kiew und Warschau? Merz‘ fragwürdige Mission Meinung – Tobias Schmidt | 27.07.2022, 16:29 Uhr

Ausgerechnet CDU- und Unionsfraktionschef Friedrich Merz will in Polen „die Wogen glätten“, die sich wegen zögerlicher Waffenlieferungen an Kiew und Warschau aufgetürmt haben. Ein fragwürdiges Manöver.