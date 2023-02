Pervez Musharraf ist mit 79 Jahren gestorben. Foto: dpa/AP/B.K. Bangash up-down up-down Im Alter von 79 Jahren Früherer pakistanischer Präsident Pervez Musharraf gestorben und | 05.02.2023, 07:58 Uhr | Update vor 41 Min. Von Jakob Patzke afp | 05.02.2023, 07:58 Uhr | Update vor 41 Min.

Der ehemalige pakistanische Präsident Pervez Musharraf ist tot. Der 79-Jährige starb nach längerer Krankheit in einem Krankenhaus in Dubai. Musharraf hatte sich 1999 in Pakistan an die Macht geputscht.